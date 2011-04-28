Для залучення західних компаній до експлуатації автодоріг надаватимуть податкові пільги

Міністерство інфраструктури України ініціює надання податкових пільг для залучення західних компаній до експлуатації автодоріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, ми проситимемо Мінфін тим, хто займається експлуатацією, дати пільги з податку на прибуток, щоб залучити сюди ті компанії, які мають досвід експлуатації на Заході», – сказав він.

Водночас, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, за «Укравтодором» залишається функція експлуатації автомобільних доріг.

Віце-прем`єр зазначив, що у зв`язку з реформуванням Держслужби автодоріг у Держагенство автодоріг замовником будівництва доріг виступатиме не «Укравтодор», а Міністерство інфраструктури.

«Той же ДАК «Дороги України» зможе брати участь у тендері на рівних», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, нові дороги, які будуються, будуть повністю освітлені. «Нові дороги України будуть всі освітлені, повністю. Тобто те, що будуватиметься нове, першої категорії, воно буде освітлено. Це, до речі, коштує всього лише 1 млн. грн. за 1 км», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, зазначивши, що це знизить кількість жертв на дорогах у 2,5 раза.

«На цих дорогах на відповідних місцевих аукціонах будуть продані місця під кафе, ресторани, автомийки, автозаправки. Це імпульс реальному малому бізнесу», – додав міністр інфраструктури.