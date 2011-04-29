Євросоюз пом'якшив правила провезення рідин у літаках

Європейський Союз вводить в дію пом`якшені правила провезення рідин на борту літаків.

Як передає РІА «Новости», відтепер у ручній поклажі можна буде провезти рідини, придбані в магазинах безмитної торгівлі на території аеропортів країн, що не входять в ЄС, а також куплені на борту літаків, що належать авіакомпаніям третіх країн.

Раніше кожен пасажир, який летить в країну Євросоюзу, міг взяти на борт лише рідини, придбані в магазині мережі Duty Free в одній з країн ЄС, а також в Ісландії, Норвегії, Сінгапурі, Малайзії, Хорватії, Канаді та США, де рівень контролю відповідає вимогам Євросоюзу.

Згідно з новими правилами, всі рідини в обов`язковому порядку мають бути упаковані в прозорі пакети і відповідним чином опечатані. Пасажирам необхідно буде зберігати торгові чеки.

Крім того, за новими правилами, транзитні пасажири, які здійснюють пересадку в будь-якій країні ЄС, не проходитимуть повторне сканування. Це дозволить скоротити час, необхідний на стиковку рейсів, і зробити транзитні перельоти більш комфортними.