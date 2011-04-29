14 червня відбудуться збори акціонерів "Укртелекому"

Правління компанії "Укртелеком" прийняло рішення про проведення 14 червня загальних зборів акціонерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національної комісії з питань регулювання зв`язку.

Згідно з повідомленням, до порядку денного зборів входять такі питання: затвердження звітів ВАТ за 2008, 2009, 2010 роки; визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік; звіт правління про роботу за 2008, 2009, 2010 роки; звіт Наглядової ради про роботу за 2008, 2009, 2010 роки; звіт і висновки Ревізійної комісії за 2008, 2009, 2010 роки; затвердження балансу Товариства за 2008, 2009, 2010 роки; розподіл прибутку ВАТ за підсумками роботи в 2008, 2009, 2010 роках; про покриття збитків Товариства; припинення повноважень голови і членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладені з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу РК та обрання членів комісії; затвердження умов договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами РК; припинення повноважень голови і членів правління, визначення виконавчого органу, обрання голови і членів виконавчого органу; прийняття рішення про зміну найменування Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до Статуту компанії; надання повноважень голові загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції та інші питання.

Нагадаємо, Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн.

19 квітня ц.р. керуючий партнер ЕРІС Пітер ГОЛЬДШЕЙДЕР повідомив, що до кінця травня планується провести збори акціонерів «Укртелекому», на якому буде обрано Правління і Наглядову раду підприємства. Після чого цими органами буде затверджений бізнес-план, план розвитку «Укртелекому».

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу до Інтернету, мобільному зв`язку тощо. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. чоловік, абонентів мобільного зв`язку – понад 600 тис. чоловік, доступів в Інтернет – понад 1 млн.