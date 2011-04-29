«Укрзалізниця» буде замовляти вантажні вагони нового покоління для заміни зношеного парку.

Як повідомляє прес-служба відомства, таке рішення було прийнято на технічній раді з участю фахівців залізниць України, вчених і виробників «Укрзалізниці», яка відбулась 28 квітня цього року.

Як зазначив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК, необхідно визначити характеристики, які повинні мати вагони нового типу, і для їх обслуговування технічно підготувати депо.

"Ми повинні дати сигнал виробникам, машинобудівникам про те, яких саме вагонів потребують залізниці України, якими параметрами вони повинні відповідати: з яким строком служби, колісними парами, навантаженням на вісь, типом і масою візка, ступенем захисту від пошкоджень, як підвищити надійність деталей тощо. Нам потрібно повною мірою забезпечити потреби економіки в перевезеннях вантажів, і для цього необхідно якісно оновити вагонний парк ", - зазначив він.

Однією з вимог для нових вагонів буде забезпечення міжремонтних пробігів не менше 500 тис. км і міжремонтних термінів не менше 4 років.

За словами директора відомства, «Укрзалізниця» буде наполягати, щоб виробництво запчастин і готової продукції було налагоджене саме в Україні. Також в нашій країні повинна здійснюватися і сертифікація комплектуючих, щоб уникнути демонополізації.

Як повідомив перший заступник генерального директора Микола СЕРГІЄНКО, на сьогодні інвентарний парк «Укрзалізниці» становить 119 тис. 871 вантажний вагон, більше 80% з яких вичерпали свій ресурс, для понад 30 тис. продовжено термін служби.

При цьому старі вантажні вагони були спроектовані ще в 50-х роках минулого століття, через що мають незадовільні технічні та споживчі характеристики, тому до нових вагонів будуть висуватися вимоги з урахуванням останніх наукових розробок і передового світового досвіду.

Зокрема, необхідно збільшити термін експлуатації, швидкість руху, підвищити рівень безпеки перевезень та мінімізувати сходження вагонів з рейок, а також ввести комплексне автоматизоване діагностування стану вантажних вагонів для зменшення впливу людського фактора при огляді вагонів.

Водночас, учасники технічної ради вирішили, що оновлення парку вантажних вагонів буде здійснюватися як за рахунок придбання нової техніки, так і шляхом модернізації та ремонту, в першу чергу, найбільш затребуваних піввагонів. За оцінками фахівців, проведення модернізації з використанням зносостійких елементів дозволить збільшити міжремонтний пробіг вагонів з 110 тис. км до 160 тис. км, а також продовжити міжремонтний термін служби напіввагонів з 2 до 3 років.