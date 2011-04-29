«Бориспіль» з 1 травня надасть доступ до безкоштовного Інтернету

З 1травня дляпасажирівнатериторії аеропорту«Бориспіль»сервісбездротовогодоступудомережіІнтернет буденадаватися в режимівільногокористування.ПроцеУНІАНповідомилиупрес-службіаеропорту.

Згідно з повідомленням,насьогодніпослугоюдоступудомережіІнтернет можнаскористатися у всіхтерміналахаеропорту.

ДовідкаУНІАН.ДП«Міжнароднийаеропорт «Бориспіль» є головнимиповітрянимиворотамиУкраїни та обслуговуєпонад 70% авіаційнихпасажирськихперевезень країни.Аеропорт знаходитьсянаперетинібагатьох повітрянихтрас, що проходятьзАзіїдо Європи,Америки та в зворотномунапрямку,йєєдинимаеропортом України,з якого виконуютьсятрансконтинентальнірейси.Пасажиропотікза 2010 рікв аеропорту«Бориспіль»становив6,7млн.пасажирів.