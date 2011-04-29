Будівництво Подільського мосту в Києві завершать до 2013 року - Азаров

Будівництво Подільського моста в Києві планується завершити до 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні журналістам після наради з питань розвитку транспортних проектів у Києві.

«Першу частину завершимо до травня 2012 року, а повністю планується завершити, у гіршому випадку, до початку 2013 року. Тобто, по суті, за рік-півтора збираємося завершити будівництво», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що сьогодні уряд розглядав перспективи будівництва транспортних об'єктів у Києві на найближчі 5 років, зокрема, завершення робіт по метрополітену, по основних транспортних розв'язках і інше. «Те, що всі ці плани реалізовувані – у мене сумнівів немає, ми беремося за те, що можна зробити, на що є фінансування», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2010 р. у Києві була запущена в експлуатацію перша черга Подільського мостового переходу через Дніпро. Зокрема, був відкритий рух по Набережно-Хрещатицькій естакаді і Гаванському мосту в обидва напрями.

Другу чергу Подільського мостового переходу – від вулиці Набережно-Хрещатицької до проспекту Ватутіна – планується ввести в експлуатацію у першому півріччі 2012 року, а повністю завершити об'єкт – у 2013 році.

Роботи з будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро почалися в 1993 році, проте у 1994-му були призупинені. Відновлення робіт відбулося у 2003 році.

Очікується, що після закінчення будівництва довжина мостового переходу від вулиці Межигірської до бульвару Перова становитиме 7,04 км, проектна пропускна спроможність – 60 тисяч автомобілів на добу.

Мостовий перехід розрахований на одночасний рух автотранспорту по шести смугах і метро. Кошторисна вартість об'єкту – 9,1 млрд. грн.

Рух Гаванським мостом в обидва напрями істотно полегшує транспортне сполучення житлових районів Оболонь, Вигурівщина, Троєщина з центральною частиною столиці.