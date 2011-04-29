В мае начнут работу детские железные дороги

Вжена початкутравня українськідитячі залізницірозпочнутьсвоюроботу.ПроцеУНІАНповідомиливМіністерстві інфраструктуриУкраїни.

Зокрема,39-йсезон 1травня відкриєДонецькадитячазалізниця.Малазалізниця вДонецьку втравнібудепрацюватиу вихідні,а протягомліта-з четвергапо неділю.

У цейжечас, 1травня урочистовідкриється іХарківськадитячазалізниця «МалаПівденна».

ДитячізалізниціПридніпровськоїмагістраліпочнуть працюватинаступнимчином:1 травня - уДніпропетровську,19 травня - уЗапоріжжі.

Передпочаткомроботина Дніпропетровськійзалізниціповністюзамінилишпали,відремонтувалиі оснастилиновимидвигунамирухомийсклад,та озеленилитериторію.

ЩостосуєтьсяПівденно-Західноїзалізниці,тоїїдитячадорогавКиєвівідкриєтьсяпіслясвят,орієнтовнов 2-йдекадітравня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter