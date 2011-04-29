Абонплата за користування фіксованим телефоном з 1 травня виросте на 10-25%

Міністерство юстиції зареєструвало (21 квітня ц.р. під №497/19235) рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) №157 від 8 квітня 2011 р. «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги» (місцеву фіксовану телефонію), згідно яким з 1 травня абонплата виросте на 10% для телефонів без погодинної оплати і на 25% - для телефонів з погодинною оплатою.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Верховної Ради рішенні НКРЗ.

Як повідомляв УНІАН, за даними НКРЗ «метою внесення змін є наближення тарифів на послуги місцевого зв'язку до рівня їх собівартості за умови збереження доступності послуг для всіх категорій користувачів».

Згідно з рішенням, нові тарифи впроваджуватимуться в два етапи впродовж 2011 року.

З 1 травня 2011 року кількість хвилин, що не тарифікуються, «збільшується вдвічі і становитиме 400 хвилин у рахунок абонентської плати» (необхідно при цьому відзначити, що з травня 2011 року НКРЗ залишає один тарифний план для населення замість чотирьох нині існуючих тарифних планів з різною кількістю хвилин (200, 400, 500 і 600 хвилин), що не тарифікуються, і це «збільшення» відноситься до тарифного плану з 200 хвилинами, що не тарифікуються).

Одночасно з цим, з 1 травня 2011 року буде підвищена абонентська плата, яка становитиме для населення і бюджетних установ міст і райцентрів 24 грн. 78 коп. (зростання на 10%) без погодинної оплати місцевих розмов, і з погодинною оплатою – 20 грн. 56 коп. (зростання на 25%). Нова абонплата за місцевий телефонний зв'язок для населення сіл і селищ міського типу виросте на 25% і становитиме 12 грн. 52 коп. без погодинної оплати і 10 грн. 96 коп. - з погодинною (тут і далі всі тарифи вказані без ПДВ).

Таке ж зростання абонплати встановлене і для небюджетних організацій, яка становитиме з 1 травня 2011 року 37 грн. 19 коп. (зростання на 10%) без погодинної оплати місцевих розмов, і з погодинною оплатою – 29 грн. 59 коп. (зростання на 25%). Для сіл і селищ нова абонплата виросте на 25% - до 19 грн. 66 коп. без погодинної оплати і 17 грн. 22 коп. - з погодинною (всі тарифи вказано без ПДВ).

На другому етапі, з вересня 2011 року, кількість хвилин, що не тарифікуються, збільшується до 600 хвилин. При цьому, ще на 10% буде підвищена абонентська плата для абонентів з погодинною оплатою – для населення і бюджетних установ міст і райцентрів вона становитиме 22 грн. 28 коп. (абонплата для абонентів без погодинної оплати не зміниться), для абонентів сіл і селищ - 13 грн. 52 коп. без погодинної оплати і 11 грн. 84 коп. - з погодинною.

Ще на 10% виросте і абонплата для небюджетних організацій, і становитиме для телефонів з погодинною оплатою – 32 грн. 10 коп. Також на 10% виросте нова абонплата за місцевий телефонний зв'язок для небюджетних організацій сіл і селищ міського типу, яка становитиме 21 грн. 23 коп. без погодинної оплати і 18 грн. 60 коп. - з погодинною.

При цьому, як наголошується в повідомленні НКРЗ, зміни в Граничні тарифи передбачають суттєве зниження плати за встановлення телефону для населення і підприємств, установ і організацій, а також за перемикання основного телефону абонентів відомчих АТС на АТС телефонної мережі загального користування.

Так тариф на встановлення для підприємств і установ з травня 2011 року становитиме 250 грн. замість 600 грн. сьогодні, а для населення він знизиться із 150 грн. до 100 грн.

Діючі Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені рішенням НКРЗ №1491 від 28.04.2009 року, втратять свою чинність з 1 травня 2011 року.

Довідка УНІАН.Згідно зі ст.62 Закону України «Про телекомунікації», до загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать послуги: підключення кінцевого устаткування споживача до телекомунікаційних мереж загального користування (універсальний доступ); фіксованого телефонного зв'язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв'язок); виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв'язку, за допомогою таксофонів, за винятком послуг, які надаються з використанням бездротового доступу.