На поминальні дні приватним машинам заборонено в'їзд на кладовища

Державтоінспекція Києва звертає увагу мешканців і гостей столиці, що 1-4 травня у зв`язку із проведенням поминальних днів будуть запроваджуватися часткові обмеження в русі автомобільного транспорту на дорогах, прилеглих до міських кладовищ.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УДАІ Києва, зокрема в неділю, 1 травня, для забезпечення безперешкодного руху автобусів і маршрутних таксі до Лісового кладовища, на вулиці Електротехнічній буде заборонено паркування транспортних засобів, а вулицю Крайню перекриють для руху приватного транспорту. Виняток буде зроблено лише для громадського та спеціального транспорту.

Крім того, з 6.00 ранку 1 травня співробітники ДАІ організують безперебійний рух пасажирських автобусів до Лісового кладовища від транспортної розв’язки вулиць Кіото та Маршала Жукова.

Також 1 травня буде забезпечуватись рух автобусів загального користування від станції метро «Лісова» до Північного кладовища.

“Певні обмеження у ці дні будуть і на під`їздах до Південного, Міського, Байкового, Лук`янівського, Старообрядного, Совського, Солом`янського, Шулявського, Мишоловського, Чапаєвського, Пироговського, Святошинського, Братського, Пуща-Водицького та інших цвинтарів”, – йдеться у повідомленні УДАІ Києва.

При цьому начальник Державтоінспекції Києва Анатолій КУРІННИЙ зазначає, що при проведенні подібних масових заходів, як правило, не можна уникнути певних обмежень у русі транспорту і просить киян із розумінням поставитися до цього.

Також, у зв’язку із вище зазначеним, у столичній ДАІ рекомендують автолюбителям по можливості обмежити відвідування кладовищ на власному транспорті, а скористатися послугами громадського. Для зручності громадян від кінцевих станцій метро до кладовищ будуть організовані додаткові маршрути, зазначають у київському ДАІ.

“Державтоінспекція радить водіям бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і, передусім, тимчасово встановлених, а також не залишати транспорт із порушенням правил”, – йдеться у повідомленні.

“ДАІ також радить автовласникам врахувати, що в ці дні заїзд приватного транспорту на територію кладовищ заборонено”, – наголошують у ДАІ.