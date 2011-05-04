Між Дніпропетровськом і Генічеськом почне курсувати електропоїзд підвищеної комфортності

Придніпровська залізниця в червні цього року планує ввести електропоїзд підвищеної комфортності за маршрутом "Дніпропетровськ - Генічеськ" (Херсонська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник служби приміських пасажирських перевезень Придніпровської залізниці Ігор ЧЕРЕПАНОВ.

За його словами, новий електропоїзд вводиться з метою комфортної доставки жителів Дніпропетровської області до місць відпочинку на морському побережжі і передбачає 460-500 пасажирських місць.

Електропоїзд ходитиме по п`ятницях, суботах і неділях. Час у дорозі - 5 годин.

Вартість однієї поїздки складе 30 грн.

Довідка. ДП «Придніпровська залізниця» щороку перевозить понад 90 млн. пасажирів. До складу магістралі входять 4 дирекції перевезень - Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська, а також 248 станцій.