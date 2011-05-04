У Києві до 2013 року побудують ще три станції метро на Куренівсько-Червоноармійській лінії.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів з посиланням на начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Володимира ФЕДОРЕНКА.

«У цьому році ми здамо «Виставковий центр», у наступному році – «Іподром» та станцію «Теремки» і завершимо південний напрямок будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії», - зазначив В.ФЕДОРЕНКО під час наради з питань будівництва об’єктів транспортної інфраструктури у Києві.

Крім того, він поінформував прем‘єр-міністра Миколу АЗАРОВА про плани будівництва метрополітену в напрямку житлового масиву Троєщина. За його словами, для будівництва метро на Троєщину буде зведено дві ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену довжиною 10,9 км із 6-ма станціями, з яких дві пересадочні. Лівобережна частина цієї лінії споруджується неглибоким заляганням та відкритим способом, тому на її будівництво необхідно два роки. Для спорудження правобережної частини Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену необхідно чотири роки, оскільки ділянка споруджується підземним способом глибокого залягання, необхідно споруджувати обвідні гілки зі з’єднанням із діючими тунелями метрополітену та будувати пересадочні станції в умовах діючого метрополітену без зупинки руху потягів.