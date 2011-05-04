«Укрзалізниця» призначила 30 додаткових поїздів до Дня Перемоги

Станом на 4 травня, до свята 9 травня 2011 року (06.05.11 - 09.05.11) залізниці України призначили 30 додаткових поїздів. Про це повідомляє прес-центр «Укрзалізниці». Зокрема, 6 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 9 - Придніпровська, 5 - Одеська, 3 - Південна, 3 - Львівська і 4 - Донецька залізниці. Також 5 потягів призначила Російські залізниці (РЗ). Складом Південно-Західних залізниць призначені поїзди: 1. №282/281-58/57 "Київ - Сімферополь" відправленням з Києва 6, 8, 11/05; із Сімферополя - 7, 9, 12/05. 2. №207/208 "Київ - Ужгород" відправленням з Києва 6, 7, 8/05; з Ужгорода - 7, 8, 9/05. 3. №219/220 "Жмеринка - Івано-Франківськ - Київ" відправленням із Жмеринки 9/05, з Івано-Франківська - 9/05. 4. №253/254 "Жмеринка - Львів - Київ" відправленням із Жмеринки 9/05, зі Львова - 9/05. 5. №252/259 "Київ - Москва" відправленням з Києва 8, 10/05, з Москви - 10, 12/05. 6. №525/526 "Жмеринка - Ужгород - Київ" відправленням із Жмеринки 8/05, з Ужгорода - 9/05. Львівська залізниця призначила: 1. №147/148 "Київ - Львів - Київ" відправленням з Києва і Львова 9/05. 2. №501/502-525 "Чернівці - Київ" відправленням з Чернівців 9/05, з Києва - 10/05. 3. № 502/531 "Львів - Київ" відправленням зі Львова 6/05, з Києва - 7/05. Придніпровська залізниця: 1. №238/237-294/293 "Сімферополь - Київ" відправленням із Сімферополя 12/05 щодня, з Києва - до 13/05 щодня. 2. №146/145 "Сімферополь - Київ" відправленням із Сімферополя 7, 8, 9, 10, 11/05; з Києва - 6, 8, 9, 10, 11, 12/05. 3. №248/247 "Сімферополь - Київ" відправленням із Сімферополя 7, 8, 9, 10, 11/05; з Києва - 6, 8, 9, 10, 11, 12/05. 4. №204/203 "Сімферополь - Москва" відправленням із Сімферополя 7, 8, 9/05; з Москви - 8, 9, 10/05. 5. №292/73 "Сімферополь - Москва - Кривий Ріг" відправленням із Сімферополя 10/05, з Москви - 11/05. 6. №545/556 "Дніпропетровськ-Львів" відправленням із Дніпропетровська 6/05, зі Львова - 7/05. 7. №544/543 "Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 6/05, з Києва - 7/05. 8. №583/584 "Запоріжжя-Умань" відправленням із Запоріжжя 6/05, з Умані - 7/05. 9. №248/247-289/290 "Запоріжжя - Київ" відправленням із Запоріжжя 6/05, з Києва - 8/05. Одеська залізниця: 1. №432/431 "Одеса - Харків" відправленням з Одеси 6, 9/05; з Харкова - 7, 10/05. 2. №590/589 "Одеса - Сімферополь" відправленням з Одеси 6, 8/05; із Сімферополя - 7, 9/05. 3. №210/209 "Миколаїв - Київ" відправленням з Миколаєва 9/05, з Києва - 6, 10/05. 4. №258/257 "Одеса - Київ" відправленням з Одеси 9/05, з Києва - 6, 10/05. 5. №228/227 "Одеса - Львів" відправленням з Одеси 6/05, зі Львова - 7/05. Донецька залізниця: 1. №524/523 "Луганськ - Київ" відправленням з Луганська 9/05, з Києва - 6, 10/05. 2. №577/578-576/575 Донецьк - Київ "відправленням з Донецька 9/05, з Києва - 6, 10/05. 3. №525/526 "Дебальцеве - Сімферополь" відправленням з Дебальцевого 6/05, із Сімферополя - 7/05. 4. №567/568-528/527 Донецьк - Київ" відправленням з Донецька 6/05, з Києва - 7/05. Південою залізницею призначені поїзди: 1. №175/176 "Харків - Сімферополь" відправленням з Харкова 9/05, із Сімферополя - 3, 9/05. 2. №539/540 "Харків - Сімферополь" відправленням з Харкова 7, 9/05; із Сімферополя - 8, 10/05. 3. №529/546 "Харків - Сімферополь" відправленням із Харкова 6/05, із Сімферополя - 7/05. Складом РЗ: 1. №125/96 "Москва - Київ" відправленням з Москви 6/05, з Києва - 9/05. 2. №259/22 "Москва - Київ" відправленням з Москви 7/05, з Києва - 8/05. 3. №187/96 "Москва - Київ" відправленням з Москви 7/05, з Києва - 7/05. 4. №21/22 "Москва - Київ" відправленням з Києва 6/05. 5. №465/104 "Москва - Київ" відправленням з Москви 7/05, з Києва - 8/05.

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