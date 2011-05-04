Українські залізниці збільшили середньодобове навантаження на 5,8%

Запідсумкамиексплуатаційноїроботизаквітень 2011українськізалізничникивсередньомущодобивантажили1млн.066тис.тоннвантажів,щостановить105,8%до відповідного періодуминулогорокуй104,8%відплановогозавдання.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-центрі«Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням,збільшили цейпоказникдо рівня минулогорокувсідороги,крімПівденної,втомучислі: Донецька-на5,6%,Придніпровська -на1,0%,Південно-Західна-на20,9%,Одеська-на15,2%,Львівська -на15,7%.

Згідно з повідомленням,вивантаженняпротягом квітня2011 р. усередньомустановилопонад16,9тис.вагонівна добу-на5,4%більшеплануйна6%більшеквітня 2010 р.

Якзазначають увідомстві,покращенняпоказниківексплуатаційноїроботи залізницьвідбулосязавдяки ефективнійорганізаціїперевізногопроцесу та більшраціональномувикористанню рухомогоскладу.

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