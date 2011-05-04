«Укрзалізниця» планує запровадити автоматизовану систему управління вагонами

«Укрзалізниця» планує запровадити централізовану автоматизовану систему управління експлуатацією, ремонтом пасажирських вагонів та обслуговуванням пасажирів у потягах (АСУ ЕРПВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, система розроблена, щоб максимально задіювати пасажирські вагони в перевізному процесі, оптимізувати підготовку вагонів у рейс, підвищити безпеку руху. Зокрема, вона дасть змогу керувати парком вагонів для формування пасажирських потягів, технічним обслуговуванням і плановим ремонтом, сервісним обслуговуванням пасажирів у потягах.

При цьому елементи цієї системи, так званий пусковий комплекс, вже впроваджені в більшості структурних підрозділів пасажирського господарства «Укрзалізниці». Приміром, з його допомогою здійснюється контроль за технічним станом вагонів, їх місцезнаходженням, планується ремонт і технічне обслуговування. Також пусковий комплекс дозволяє здійснювати облік пробігу колісних пар і контроль за наданням послуг пасажирам у потягах. Усього в пусковому комплексі автоматизовано понад 300 функцій управління.

Як повідомляють у відомстві, на сьогодні перед фахівцями стоїть завдання запровадити систему АСУ ЕРПВ у всіх структурних підрозділах пасажирського господарства та оптимізувати технологію роботи підприємств. Зокрема, на Придніпровській залізниці за допомогою автоматизованої системи АСУ ЕРПВ вже здійснюється контроль і планування роботи ремонтних і поїзних бригад, а також планування забезпечення вугіллям. Як результат, підвищилася якість підготовки составів у рейс, скоротилися експлуатаційні витрати на утримання екіпажу, раціональніше використовується вугілля для опалення.

Як зазначають в «Укрзалізниці», автоматизація в пасажирському секторі сприятиме зменшенню використання матеріальних і трудових ресурсів, дасть змогу ефективніше керувати виробничими процесами.