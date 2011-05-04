Річковий трамвай у Києві курсуватиме між станціями “Оболонь” - “Поштова площа”

Річковий трамвай у Києві цьогоріч працюватиме між двома пасажирськими станціями “Оболонь”- “Поштова площа”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНИК.

“Цьогоріч передбачена робота річкового трамвая. Вартість буде приблизно та сама що й торік – 15 грн. І буде дві точки висадки пасажирів – “Оболонь”, “Поштова площа”, - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде в цьому сезоні курсувати по Дніпру річковий трамвай.

Як повідомляв УНІАН, річковий трамвай почав курсувати в Києві у 2009 р. За інформацією мерії новий вид транспорту показав свою ефективність.

У 2010 р. свою роботу річковий трамвай розпочав 1 липня. Вартість проїзду знизили до 15 грн, тоді як в 2009 р. це було 20 грн.

Торік маршрут з’єднав Оболонь з Поштовою площею і при цьому було введено в дію ще одну зупинку - причал "Наводницький парк".