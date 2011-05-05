Порт «Южний» збільшив вантажооборот майже на 20%

Морський торговий порт «Южний» за січень-квітень 2011 збільшив вантажооборот на 19,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - через причали підприємства перевалено 7 млн. 275,6 тис. тонн вантажів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

Згідно з повідомленням, за вказаний період було оброблено 296 суден і 59 тис. 554 вагонів.

Зокрема, за 4 місяці п.р. через «Южний» перевалено 3 млн. 790,6 тис. тонн транзиту, що на 66,8% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. При цьому в квітні ц.р. обсяг транзитних вантажів становив 1 млн. 194,4 тис. тонн, що на 176,9% більше, ніж у квітні минулого року.

У квітні поточного року вантажооборот порту «Южний» становив 1 млн. 997 тис. тонн, що на 17,1% більше, ніж передбачено плановим завданням, і на 48,4% більше, ніж у квітні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, ДП «Морський торговельний порт «Южний» у 2010 році збільшило вантажооборот на 2,1% порівняно з 2009 роком - до 18 млн. 220,6 тис. тонн і на 5,2% порівняно з планом.

Довідка УНІАН. МТП "Південний" засновано в 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це самий глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.