На будівництві терміналу «D» у «Борисполі» виконано 50% робіт

На будівництві терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» станом на 4 травня 2011 виконано близько 50% будівельно-монтажних робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури Україні.

Зокрема, в новому термінальному комплексі здійснюються роботи з установки ескалаторів і ліфтів, проведено монтаж системи обробки багажу, встановлені металеві конструкції пасажирських посадочних трапів.

У зоні центрального процесора пасажирської галереї терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» виконано 25% робіт з монтажу металоконструкцій покрівлі. Тут також тривають роботи з облаштування скляної фасадної огорожі, здійснюються внутрішні оздоблювальні роботи, роботи з облаштування стінових каркасів гіпсокартонних систем, виконується монтаж внутрішніх інженерних мереж.

Нагадаємо, термінальний комплекс "D" міжнародного аеропорту «Бориспіль», який буде мати площу 110 тисяч кв. м, після завершення робіт стане найбільшим в порту. Новий аеровокзал буде спеціалізуватися винятково на міжнародних рейсах.

Проектна потужність терміналу «D» досягне 9 млн. пасажирів на рік (3000 пасажирів на годину на виліт і стільки ж на прибуття).

Планове завершення робіт з будівництва - IV квартал 2011 року.