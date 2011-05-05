Кабмін затвердив новий проект і титул будівництва паркінгу в «Борисполі»

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 372-р від 27 квітня 2011 року затвердив представлений Міністерством інфраструктури проект будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" загальною кошторисною вартістю 395 млн. 003,5 тис. грн.

Текст документа розміщений на сайті уряду.

Згідно з документом, зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт становить 254,2 млн. грн., устаткування, меблів та інвентаря – 51,6 млн. грн., пусконалагоджувальних робіт – 1,4 млн. грн.

Загальна площа паркінгу становитиме 72,6 тис. кв. м., площа ділянки – 30 тис. кв. м, площа забудови – 18,4 тис. кв. м, кількість машино-місць – 2 038.

Термін будівництва – 17 місяців.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Кабмін затвердив проект будівництва і титул будівництва паркінгу в "Борисполі", через декілька днів скасувавши його. Згідно з попереднім розпорядженням, будівництво паркінгу на 2038 машино-місць планувалося завершити у 2012 році. Загальна вартість будівельних робіт – 410 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України і обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америку і в зворотному напрямі, та є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» більш як 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські перевезення на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.