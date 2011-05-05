У Кривому Розі проїзд у маршрутках подорожчав до 3 грн.
12:16, 05 травня 2011Транспорт/Звя'зок
0
УКривомуРозіз4 травняпроїздумаршрутнихтаксіподорожчавна50коп.- з2,5грн.до3грн.заоднупоїздку.
Проце повідомляє одинзміськихінтернет-сайтівз посиланнямна підприємства-перевізники.
Збільшеннявартостіпроїздувласникимаршрутокпояснюютьподорожчаннямвартостіпальногоі посилаютьсянаактузгодженняз міською владоювід 31січня 2011 року,вякому зростаннявартостіперевезеньобумовлений підвищенням відпускноїцінинадизпальне наАЗСпонад9,5грн.залітр.Наданиймоментвартість 1лдизпальногостановить9,8 грн.
Проїздпо маршрутуавтобуса№302відвіддаленогомікрорайонуІнгулецьдоплощіВизволеннявКривомуРозіподорожчавз3,5грн.до4,75грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter