У Кривому Розі проїзд у маршрутках подорожчав до 3 грн.

УКривомуРозіз4 травняпроїздумаршрутнихтаксіподорожчавна50коп.- з2,5грн.до3грн.заоднупоїздку.

Проце повідомляє одинзміськихінтернет-сайтівз посиланнямна підприємства-перевізники.

Збільшеннявартостіпроїздувласникимаршрутокпояснюютьподорожчаннямвартостіпальногоі посилаютьсянаактузгодженняз міською владоювід 31січня 2011 року,вякому зростаннявартостіперевезеньобумовлений підвищенням відпускноїцінинадизпальне наАЗСпонад9,5грн.залітр.Наданиймоментвартість 1лдизпальногостановить9,8 грн.

Проїздпо маршрутуавтобуса№302відвіддаленогомікрорайонуІнгулецьдоплощіВизволеннявКривомуРозіподорожчавз3,5грн.до4,75грн.

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