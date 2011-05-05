«Укрзалізниця» скасувала рейс рейкового автобуса Тернопіль - Львів та у зворотному напрямку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відокремленого підрозділу залізничної станції «Тернопіль» Олександр ВОЗНЮК, зумовлено це рішенням використовувати економніший транспорт.

«На дизпальному зараз невигідно їздити, оскільки воно подорожчало, а є можливість використовувати більш економний електротранспорт. До того ж завантаженість рейкового автобуса становила в середньому 76%», - пояснив О.ВОЗНЮК.

За його даними, «Укрзалізниця» не виключає введення аналогічного транспорту, який був би оснащений електродвигуном, але це лише в перспективі.

О.ВОЗНЮК запевнив, що в жителів Тернополя після скасування рейкового автобуса не виникне проблем щоб добиратися до Львова, оскільки з 1 червня будуть відновлені 6 рейсів поїздів, скасованих раніше у зв'язку з наміром реконструювати окремі шляхи залізниці для введення швидкісного поїзда між Львовом і Києвом до Євро-2012. Тепер же від цього задуму відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, рейковий автобус підвищеного комфорту другого класу сполученням Тернопіль - Львів та в зворотному напрямку був введений 1 червня 2010 року.

Автобус мав 91 місце, шлях він долав за 1 годину 40 хвилин, тоді як електрички з Тернополя до Львова їдуть 3 години 10 хвилин, швидкі поїзди - понад 2 години.