Кабмін затвердив новий проект аеровокзалу в Донецьку вартістю майже 2,8 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України розпорядженням №373-р від 27 квітня 2011 року затвердив представлений Національним агентством з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу й реалізації інфраструктурних проектів скоригований проект "Реконструкція аеровокзального комплексу в комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт «Донецьк», розроблений ТОВ «Среда», загальна вартість реконструкції становить майже 2,8 млрд. грн.

Текст документа розміщений на сайті уряду.

Проект затверджений з такими основними техніко-економічними показниками: площа ділянки – 196,150 тисяч квадратних метрів, з них на привокзальній площі проїзди займуть 56,5 тис. кв. м, автостоянки – 28,665 тис. кв.м. При цьому загальна кількість машино-місць для автомобілів – 732, для автобусів – 60.

Площа аеровокзалу становитиме 58,7 тис. кв.м, він матиме 6 поверхів. Пропускна спроможність комплексу (приліт і виліт з урахуванням трансферту) – 3200 пасажирів на годину. Загальна довжина естакади – 322,6 м. В аеропорту передбачено також будівництво багатоповерхового гаража з автобусною станцією і переходами площею 24,7 тис. кв.м, інженерного блоку, трансформаторної підстанції №2, центральній розподільчої підстанції, котельні. Також буде збудовано газовий розподільчий пункт, водопровідна насосна станція.

Загальна кошторисна вартість реконструкції – 2 млрд. 792 млн. 025,052, тис. грн., зокрема будівельно-монтажних робіт – 1 млрд. 087 млн. 312,354 тис. грн., устаткування – 1 млрд. 166 млн. 589,129 тис. грн., пусконалагоджувальних робіт – 3 млн. 932,14 тис. грн., інші витрати – 534 млн. 191,429 тис. грн.

Як наголошується в документі, зокрема, загальна кошторисна вартість виконаних робіт станом на 1 березня 2011 р. становить 643 млн. 432,169 тис. грн., будівельно-монтажних робіт – 455 млн. 919,616 тис. грн., устаткування – 45 млн. 034,243 тис. грн., інші витрати – 142 млн. 166,41 тис. грн.

Нагадаємо, в аеропорту «Донецьк» ведуться роботи з будівництва й реконструкції до Євро-2012 аеровокзального комплексу. Раніше повідомлялося, що загальна вартість цього проекту включно з будівництвом нового терміналу, естакади, автостоянки і привокзальної площі відповідно до цільової програми підготовки до Євро-2012 становить 1 млрд. 399,2 млн. грн. (з держбюджету – 1 млрд. 136,8 млн. грн., з місцевого бюджету – 262,4 млн. грн.).