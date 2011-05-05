Харківський аеропорт відновлює регулярні прямі рейси до Єревана.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Згідно з повідомленням, регулярне авіасполучення між Харковом та столицею Вірменії буде відновлено з 9 травня 2011 року. Відповідна домовленість досягнута між компанією «Нью Системс АМ» (оператор міжнародного аеропорту «Харків») і ТОВ «Авіакомпанія «Армавіа» (найбільший авіаперевізник Вірменії).

Регулярний авіарейс Єреван – Харків – Єреван буде виконуватися 1 раз на тиждень – щопонеділка. Переліт забезпечуватимуть літаки типу Bombardier CRJ 200, що належать авіапарку компанії «Армавіа».

«Рейс на Єреван завжди був дуже популярним у харків'ян. Цей факт вплинув на рішення про відновлення прямого сполучення між нашими містами. Всього за дві години жителі Слобожанщини зможуть дістатися до перлини Кавказу – стародавнього міста з багатовіковою історією», – сказав, коментуючи подію, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

У прес-службі зауважили, що розширення географії прямого авіаційного сполучення для міжнародного аеропорту «Харків» проводиться у рамках програми розвитку повітряних воріт Слобожанщини. Програма дозволяє реалізовувати заявлений інвестором і куратором об'єкту Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ курс на розширення авіасполучення між Харковом з одного боку та найпопулярнішими серед харків'ян курортами та ключовими європейськими містами – з іншого. Згідно з цією програмою влітку 2011 року буде налагоджено регулярне авіасполучення між Харковом та Прагою, а також між Харковом і містом Дубаї (ОАЕ).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Армавіа» – національний авіаперевізник Вірменії. Компанія заснована в 1996 році. Засновники – вірменські організації ТОВ «Авіафін» і ТОВ «Міка Вірменія Трейдінг». Базується в Єревані, аеропорт «Звартноц». Авіакомпанія виконує регулярні рейси у більш ніж 48 міст Близького Сходу, Європи, Азії та Північної Африки. Основні рейсові і чартерні міжнародні польоти здійснюються з аеропорту «Звартноц».

Міжнародний аеропорт «Харків» – один із найважливіших об'єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент – український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу Харківського аеропорту.