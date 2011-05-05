Морські порти за 4 місяці збільшили переробку вантажів на 3,5%

За оперативними даними, за 4 місяці 2011 року у вісімнадцяти морських портах України оброблено 37 млн. 316 тис. вантажів, що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Загальний обсяг переробки транзитних вантажів за січень-квітень ц.р. становив 13 млн. 966 тис. тонн, що на 25,5% більше, ніж торік. Крім того, на складах портів в очікуванні переробки міститься 3 млн. 785 тис. тонн вантажів.

Серед лідерів із зростання обсягів переробки вантажів за результатами чотирьох місяців 2011 року: Бердянський порт - оброблено на 49% більше вантажів, ніж у січні-квітні 2010 г.; Севастопольський і Ялтинський порти - зростання на 36%; Ренійський порт - зростання на 19,4%.

Серед лідерів із зростання рівня переробки транзитних вантажів: Керченський порт - оброблено на 155% більше вантажів, чим у січні-квітні 2010 р.; Бердянський порт - на 124% більше; Порт «Південний» - на 63% більше.

Нагадаємо, основними вантажами, які переробляються в українських морських портах, є руда, зерно, метали, вугілля, нафта, нафтопродукти і контейнери.

Як наголошується в повідомленні, Міністерство інфраструктури підтримує ініціативи портів, які залучають нові вантажопотоки. Нині порти працюють над програмою збільшення тилових площ і розширення залізничних ліній і вантажних майданчиків для розвантаження, що дасть змогу збільшити добову норму обробки вагонів і поліпшить показники роботи, як портів, так і «Укрзалізниці».