«Укрзалізниця» підбирає кадри за допомогою нових інформаційних технологій

Головне управління кадрової та соціальної політики «Укрзалізниці» зараз втілює нові інформаційні технології тестування працівників різних залізничних спеціальностей і керівного складу. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці» з посиланням на начальника головного управління відомства Михайла ГОЛОВАЦЬКИЙ.

Як зазначив він, спеціально розроблені тести і використання електронних засобів дозволяють об'єктивно оцінювати рівень професійних знань претендентів на вакансії та працівників залізниць. Щорічно оцінку своїх професійних знань отримують понад 70 тисяч працівників галузі.

Тести розробляються працівниками залізничних ВУЗів, оцінюються фахівцями відповідних залізничних підрозділів та затверджуються керівництвом «Укрзалізниці». При цьому оцінку знань отримують як працівники робітничих спеціальностей, так і керівники вищих рангів. Зокрема, до опитувальника керівника входять блоки з фінансово-економічних питань, правилами експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки і т.д.

У цілому з 2003 року, коли був розроблений перший опитувальник для провідників, вже створено понад 400 тестів для залізничників, студентів і випускників вищих навчальних закладів профільного напрямку.