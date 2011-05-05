Всеукраїнська профспілка пілотів проти ініціатив МОЗ

Всеукраїнська профспілка пілотів виступає проти ініціатив МОЗ щодо введення додаткових психофізіологічних експертиз для працівників транспортних підприємств.

Про це в заяві для УНІАН повідомило керівництво профспілки.

Згідно з повідомленням, відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання організації проведення психофізіологічної експертизи працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки і які потребують професійного добору», розроблений Міністерством охорони здоров`я, винесено на громадське обговорення.

Як наголошують у повідомленні, Всеукраїнська профспілка пілотів ретельно проаналізував проект постанови і «категорично не підтримує його з низки причин».

Як заявляють у профспілці, даний проект не має на меті поліпшити процедуру проведення професійного відбору, підвищити рівень безпеки на виробництві і вирішити проблеми «людського фактору». На думку пілотів, він є лише підставою для необґрунтованого використання додаткових бюджетних коштів, а згодом - коштів роботодавців та персоналу, оскільки проектом передбачено, що роботодавець повинен платити 0,21 мінімальної заробітної плати за проведення психофізіологічної експертизи, при цьому існуючі експертизи та огляди також не скасовуються. «Оскільки законопроект не скасовує попередні норми, в тому числі міжнародні, то впроваджувати додаткові, що дублюють норми категорично недоцільно», - наголошується в документі.

За даними профспілки, на сьогоднішній день під час прийому на навчання в льотні навчальні заклади курсанти (студенти) проходять професійний відбір згідно з чинним законодавством, а саме: спільним наказом Міністерства охорони здоров`я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі» від 23.09.1994 р. № 263/121. Крім того, пілоти проходять щорічну медичну сертифікацію згідно з міжнародними вимогами JAR-FCL 3

(набрали чинності наказом Державіаслужби від 27.03.2006 р. № 223, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 р. за № 426/12300), які містять усі вимоги до медичного огляду (фізіологічні, психологічні, неврологічні і психіатричні).

При цьому JAR-FCL 3, саме як вимоги, не передбачають проведення додаткових обстежень і обмежень, які можуть встановлюватися підзаконними актами, зазначають у профспілці. Також, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. № 1465, льотний склад обов`язково щорічно проходить обстеження у лікарів психіатра і нарколога, для отримання відповідних сертифікатів.

«Враховуючи вищенаведене, Всеукраїнська профспілка пілотів попереджає всіх транспортників про негативні наслідки додаткових психофізіологічних експертиз», - наголошується в повідомленні профспілки.

Нагадаємо, проект постанови КМУ «Питання організації проведення психофізіологічної експертизи працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки і які потребують професійного добору» розроблений Міністерством охорони здоров`я і метою його, як вказують розробники, є визначення процедури, організації та порядку проведення психофізіологічної експертизи працівників. У документі до видів робіт, які вимагають професійного відбору, віднесені: всі види підземних робіт; робота в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах; водолазні роботи; роботи на висоті, верхолазні роботи; роботи, пов`язані з обслуговуванням діючих електроустановок; роботи, пов`язані з використанням вибухових матеріалів; аварійно-рятувальні роботи з гасіння пожеж; роботи, пов`язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом; роботи, пов`язані з нервово-емоційною напругою (у т.ч. диспетчерів авіаційного, залізничного, підземного і водного транспорту; операторів трубопровідного транспорту; диспетчерів та операторів об`єктів підвищеної небезпеки та ін. (згідно з переліком, встановленим постановою КМУ від 15 жовтня 2003 р. № 1631).