«Укрзалізниця» у квітні прискорила обіг вагонів майже на 8%

«Укрзалізниця» працює над більш ефективним використанням парку вантажних вагонів, зокрема у квітні цього року обіг вагона прискорений до рівня минулого року на 0,63 доби (на 7,7%), до плану - на 0,46 доби (7,7 %). Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, у середньому один вагон знаходився в обігу 5,72 доби.

При цьому обіг навантаженого вагона в квітні 2011 року склав 2,85 доби, що на 0,2 доби (7%) більше плану та на 0,14 доби (4,9%) більше квітня 2010 року.

Крім того, зменшено час простою вагона під однією вантажною операцією до планового завдання на 7,20 години, до рівня минулого року - на 5,5 години, і його виконання становить 33,1 години.

Простій вагона на одній технічній станції знижений до плану на 1,49 години, до рівня минулого року - на 1,38 години і його виконання становить 7,54 годин.

За даними відомства, вантажний рейс вагона в середньому склав 507,9 км, що більше рівня минулого року на 3,2%, та більше плану на 3,6%.