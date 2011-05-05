«Укрзалізниця» капітально відремонтувала понад 130 км залізничних колій

Впродовж січня-квітня поточного року залізничники капітально відремонтували 130,9 км колій (на 3% більше плану) й модернизовали 116,5 км колій (на 1% більше плану).

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», залізничники перевиконали всі заплановані на цей період обсяги ремонтно-колійних робіт.

Також здійснено середній ремонт 133 км колій (на 11% більше плану) і комплексно-оздоровчий ремонт 152,5 км колій (на 16% більше плану).

Водночас залізничники ремонтують стрілочні переводи: з початку року замінено на нові 139 комплектів стрілочних переводів (на 11% більше плану) й виконано середній ремонт 56 комплектів (на 8% більше плану). Також здійснено середній ремонт 668 комплектів стрілочних переводів.

Всього у 2011 році заплановано капітально відремонтувати 776 км колій, модернізувати 445,3 км і замінити на нові 775 комплектів стрілочних переводів.