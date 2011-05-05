У Лондоні можна сплачувати за таксі через SMS

Популярний у Європі стільниковий оператор Vodafone ввів нову послугу для своїх клієнтів у Лондоні, яка дає змогу оплачувати таксі через SMS.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на портал CNet, для цього компанія встановила спеціальні пристрої у більш ніж 500 кебах.

Як пояснив керівник Vodafone, система працюватиме таким чином: після прибуття в точку призначення пасажир повинен буде відправити номер автомобіля на спеціальний номер телефону; сума послуги таксі буде списана прямо з рахунку абонента.

Експерти вважають, що нова мобільна послуга матиме велику популярність у клієнтів Vodafone, оскільки тепер для того, аби скористатися кебом, лондонцям не знадобиться виходити з машини і знімати гроші з банкомату, у разі якщо у пасажира не виявиться готівки.