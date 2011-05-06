Львівська дитяча залізниця відкриває 60-й сезон
12:11, 06 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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Львівськадитячазалізницявідкриваєсвійювілейний60-й сезон.Урочистевідкриттярухупоїздіввідбудетьсявосьмого травняоб 11:00настанціїСонячна(зісторонивулиці Стрийської).Взаходівізьмутьучастькерівники Львівськоїзалізниці,начальник Львівськоїдитячої залізниціДмитроВенгер,представникислужбмагістралі,випускники Львівськоїдитячоїзалізниці,гостіздитячихзалізницьРівного та Луцька.
Вденьвідкриття рухупоїздіввсіхприсутніх чекаєбезкоштовний рейспоїздом«Вітерець» та святковийконцерт.
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