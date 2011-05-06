Станція метро "Майдан Незалежності" у першій половині дня 9 травня буде закрита

У зв’язку з проведенням 9 травня на центральній площі міста Києва загальнодержавних заходів, присвячених Дню Перемоги, станція Київського метрополітену "Майдан Незалежності" з початку руху поїздів і до закінчення заходів буде тимчасово зачинена для входу та виходу пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, у цей період станція працюватиме як пересадочний вузол з лінії на лінію.

Водночас, станція метро "Хрещатик" працюватиме у звичному режимі.

На підприємстві також інформують, що протягом 7-9 травня столичний метрополітен працюватиме за графіком вихідних днів, а 9 травня — з урахуванням пасажиропотоку під час проведення святкового салюту.