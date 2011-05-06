«Укрзалізниця» констатує наявність вільних місць у кримському напрямі у період свят

«Укрзалізниця» інформує про наявність вільних місць у потягах кримського напряму на святковий період 9-10 травня.

Як повідомляє прес-центр відомства, станом на 6 травня на 13.15 у вільному продажу на кримський напрям є 366 місць.

Зокрема, у вільному продажу у кримському напрямі на потяг № 40 є 10 вільних місць, на потяг № 247 -189 місць, потяг № 282 - 17 місць і потяг № 294 - 129 місць.

За інформацією першого заступника начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігоря БРЕУСА, у святкові дні 9-10 травня у кримському напрямі курсуватимуть 35 потягів формування «Укрзалізниці» і 5 потягів формування російських залізниць.