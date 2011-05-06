У центрі столиці 9 травня будуть перекривати рух транспорту

У зв’язку зі святковими заходами 9 травня в центрі столиці буде перекриватись рух транспорту на низці вулиць.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, влада міста звернулась до Головного управління МВС України в м. Києві з проханням забезпечити перекриття руху усіх видів транспорту:

– з 08.00 до завершення заходів з покладання квітів на території Парку Вічної Слави на вул. Лаврській від площі Слави до вул. Цитадельної та на алеї Героїв Крут;

– на вул. Хрещатик від Бессарабської площі до Європейської площі з 07.00 до 23.00 (з забороною руху транспорту Європейською площею включно з 07.00 до 13.00);

– з 07.30 до 13.00 на вул. Б. Хмельницького від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської, на вул. Прорізній від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської, на вул. Інститутській від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської, на вул. Городецького від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької, на вул. Михайлівській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі, на вул. Софійській від пров. Михайлівського до вул. Малої Житомирської, на вул. Малій Житомирській від вул. Софійської до пров. Михайлівського.

Відповідним розпорядженням КМДА комунальному підприємству «Київпастранс» та Комунальній службі перевезень 9 травня необхідно здійснити внесення відповідних змін у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить вулицями, де буде тимчасово заборонено рух транспорту. Також, за необхідності, планується введення резервних одиниць транспорту при збільшенні пасажиропотоку під час проведення заходів на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності.

Як інформує КМДА, у цей день комунальні перевізники зобов’язані забезпечити без будь-яких обмежень безкоштовне перевезення ветеранів Великої Вітчизняної війни міським пасажирським транспортом загального користування, у тому числі метрополітеном.

Нагадаємо, що 9 травня станція «Майдан Незалежності» не працюватиме для входу та виходу пасажирів з 7.00 і до закінчення загальнодержавних заходів на головній площі країни. У зазначений період станція працюватиме тільки на пересадку з лінії на лінію.