Путін підтримав будівництво мосту через Керченську протоку

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підтримав ідею будівництва моста через Керченську протоку, зазначивши, що російська сторона її просуватиме у контактах з українським керівництвом.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він заявив сьогодні на пленарному засіданні міжрегіональної конференції "Єдиної Росії".

"Від реалізації цієї ідеї всі б тільки виграли", - сказав він.

В.ПУТІН зазначив, що будівництво моста давно очікується як в Росії, так і в Україні. "Час братися і за будівництво моста через Керченську протоку (...) Цього вже давно чекають і в Росії, і в Криму. Ми і з прем`єром, і з президентом України говорили із цього приводу. Українські наші колеги підтримують найактивнішим чином", - сказав він.

За словами глави уряду РФ, проект має бути бездоганним з технологічної і з інженерної точки зору. "Він непростий. Але з точки зору економіки, розвитку зв`язків із сусідами, безумовно, дуже запитаний. У діалозі з нашими українськими партнерами активно просуватимемо такий проект і далі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія впродовж 1,5 року планують завершити розвідувальні роботи за проектом мостового переходу через Керченську протоку.

Про це у квітні ц.р. сказав міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН. Він зазначив, що Внєшекономбанк РФ, якому доручено фінансування розвідувальних робіт, почав пошук потенційних інвесторів, готових увійти до цього проекту разом із державною участю. За словами віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА, реалізація цього проекту буде на повному паритеті. «Це буде комерційний проект і договір участі буде 50 на 50», - сказав він.