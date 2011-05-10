У Харкові через крадіжки електрокабеля припинявся рух тролейбусів

Сьогодні у Харкові через крадіжки електрокабеля на двох проспектах міста припинявся рух тролейбусів.

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник служби руху харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» Олександр УКІС.

За його словами, підвідні кабелі живлення сьогодні вранці вирізали невідомі зловмисники на проспектах Героїв Сталінграда та 50-річчя СРСР. У першому випадку тролейбуси стояли з 7.10 до 7.40, у другому – рух припинений з 9.05 і ще не відновився.

О.УКІС припускає, що кабель, який виготовлений з кольорового металу, вирізають з метою здачі на металобрухт. Він зазначив, що зловмисники цього року активізувалися, а загалом крадіжки часто скоювалися і минулого. У жодному випадку правоохоронці не впіймали злодіїв.

«Ми повідомляємо в міліцію, в СБУ, своїми силами проводимо патрулювання, але протягом року-півтора це не дало результатів, і крадіжки, на жаль, тривають», - сказав О.УКІС.

Фахівець також зауважив, що вирізування кабелів живлення не лише завдає матеріальних збитків підприємству, а й серйозно руйнує енергосистему міста.