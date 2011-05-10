З 12 травня в Криму почнуть діяти нові тарифи на міжміські пасажирські перевезення

13:10, 10 травня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Нові тарифи на міжміські автобусні пасажирські перевезення в Криму, затверджені Радою міністрів АРК, набудуть чинності з 12 травня 2011 р. Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі АРК.

Постанова Ради міністрів АРК від 27 квітня ц. р., якою передбачено для всіх суб`єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів автобусами приміського і міжміського сполучення, встановлення тарифу в розмірі 0,22 грн. за 1 км проїзду, опублікована в газеті "Крымские известия" 6 травня. Постанова набуває чинності через 5 днів після публікації, тобто 12 травня.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів Криму підвищила граничні тарифи на міжміські пасажирські перевезення на 22,2%, або на 4 копійки, до 22 копійок за пасажиро-кілометр. Попередній тариф діяв з червня 2008 року і становив 18 копійок за кілометр.

За словами віце-прем`єра Катерини ЮРЧЕНКО, новий тариф дорівнює середньому тарифу по Україні, а жителі подорожчання практично не відчують. Вона зазначила, що якщо зараз від Сімферополя до Ялти можна доїхати за 19 грн., то після введення нових тарифів вартість проїзду складе 23,84 грн.

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