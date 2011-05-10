Корпорація «Богдан» виграла тендер на поставку 15 тролейбусів до Полтави

ПАТ «Автомобільна компанія« Богдан Моторс», яке входить до складу Корпорації« Богдан », виграло тендер на поставку 15 тролейбусів «Богдан Т701.10» для Полтави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Корпорації «Богдан».

У повідомленні наголошують, що сума контракту перевищує 28 млн. грн.

Контракт повинен бути підписаний у найближчі дні.

Тролейбуси будуть передані замовнику до кінця цього року.

На сьогодні корпорація «Богдан» єдина з компаній транспортного машинобудування України, яка сертифікувала свої тролейбуси на ринку Європейського Союзу, а також почала спільне виробництво тролейбусів у Чехії.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

Корпорація в даний час має два сучасних заводи - з виробництва легкових автомобілів і малотоннажних вантажівок у Черкасах і автобусів та тролейбусів у Луцьку.