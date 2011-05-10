ПЗ планує запустити двоповерхові електропоїзди підвищеної комфортності

У кінці 2011 р. - початку 2012 р. Статутне територіально-галузеве об`єднання "Південна залізниця" (ПЗ) планує запустити на кримському та київському напрямах двоповерхові електропоїзди підвищеної комфортності.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі АРК з посиланням на начальника Південної залізниці Віктора ОСТАПЧУКА.

За словами В.ОСТАПЧУКА, проводять реконструкцію локомотивних депо для прийому нових складів.

"Два двоповерхових електропоїзди підвищеної комфортності подвійного живлення вже виготовляють. Потяги прийдуть на залізницю - один у кінці року, а другий - в січні або лютому. Ми випробуємо поїзди, і вже в березні вони будуть працювати. Їх планують використовувати на ділянках до Києва і до Сімферополя, а також на обслуговуванні місцевих ліній. Потяги вміщають по 700-600 осіб, і потрібно буде розробити оптимальні маршрути для них", - зазначив В.ОСТАПЧУК.

За його словами, Південна залізниця планує освоїти 3 млрд. грн. коштів до кінця 2011 р.

"Ці кошти будуть спрямовані на електрифікацію та на інші роботи, пов`язані з ремонтом або підготовкою інфраструктури до роботи нового рухомого складу, який вже через рік повинен буде курсувати залізницями України", - заявив В.ОСТАПЧУК.

Довідка УНІАН. ПЗ входить до складу 6 залізниць України, які об`єднує монополіст залізничних перевезень "Укрзалізниця". Південна залізниця проходить по території семи областей України: Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Управління Південної залізниці розташоване у Харкові.