На час літньої навігації Міжнародний аеропорт «Сімферополь» вводить додаткові рейси до Росії, Білорусі, Латвії, Узбекистану, Таджикистану, Азербайджану.

Про це УНІАН повідомили у курортно-інформаційному центрі АРК з посиланням на виконавчого директора аеропорту Сергія ШАПКУ.

За його словами, з 15 травня на літній період до Москви планується ввести 20 додаткових авіарейсів у аеропорти Внуково і Домодєдово. Також будуть введені рейси у напрямі Баку, Душанбе, Єкатеринбурга, Калінінграда.

Крім того, у літній сезон сімферопольський аеропорт має намір збільшити кількість авіарейсів у напрямі Києва, організувати додаткові рейси до Мінська, Новосибірська, Одеси, Оренбурга, Риги, Самари, Самарканда, Санкт-Петербурга. «Заплановано порядка 150 на відліт і майже стільки ж - на приліт. Виходить, усього близько 300 рейсів», - резюмував С.ШАПКА.

Виконавчий директор також зазначив, що у період літньої навігації пасажиропотік порівняно з минулим роком збільшиться у 5-6 разів.