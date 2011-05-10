Аеропорт «Сімферополь» вводить додаткові рейси до Росії, Білорусі, Латвії, Узбекистану
На час літньої навігації Міжнародний аеропорт «Сімферополь» вводить додаткові рейси до Росії, Білорусі, Латвії, Узбекистану, Таджикистану, Азербайджану.
Про це УНІАН повідомили у курортно-інформаційному центрі АРК з посиланням на виконавчого директора аеропорту Сергія ШАПКУ.
За його словами, з 15 травня на літній період до Москви планується ввести 20 додаткових авіарейсів у аеропорти Внуково і Домодєдово. Також будуть введені рейси у напрямі Баку, Душанбе, Єкатеринбурга, Калінінграда.
Крім того, у літній сезон сімферопольський аеропорт має намір збільшити кількість авіарейсів у напрямі Києва, організувати додаткові рейси до Мінська, Новосибірська, Одеси, Оренбурга, Риги, Самари, Самарканда, Санкт-Петербурга. «Заплановано порядка 150 на відліт і майже стільки ж - на приліт. Виходить, усього близько 300 рейсів», - резюмував С.ШАПКА.
Виконавчий директор також зазначив, що у період літньої навігації пасажиропотік порівняно з минулим роком збільшиться у 5-6 разів.