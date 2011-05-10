Кількість користувачів українського Інтернету в квітні зросла на 2%

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальні браузери, що зробили більше одного перегляду сторінки (хіта) за поточний місяць, і браузери, які проглядали сторінки в цьому і в минулому місяці) в квітні 2011 року збільшився на 2%, порівняно з березнем 2011 року і становив 23,75 млн. осіб.

Такі результати наводяться в звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за квітень 2011 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, істотних змін у географічному розподілі користувачів Інтернету в квітні 2011 року не спостерігалося. Як і раніше, лідирує Київський регіон. Його частка становила 56,67% від загальної аудиторії. Далі, в порядку убування, слідують такі великі регіони: Харків (7,43% від загальної аудиторії), Львів (5,59%), Донецьк (5,38%), Одеса (4,83%), Дніпропетровськ (4%), Крим (2,08%), Луганськ (1,43%). Їх сумарна частка становить 32,84%.

Водночас у Житомирському, Рівненському та Івано-Франківському регіонах зафіксована найменша активність, на ці регіони доводиться 0,26%, 0,24% і 0,12% відповідно від загальної аудиторії Інтернету в Україні. На решту регіонів припало 9,87% користувачів Інтернет.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету в глобальній мережі, в квітні 2011 року становив понад 3,67 млрд. хвилин, що на 2,16% більше, ніж у попередньому місяці.