На переїздах "Укрзалізниці" кількість ДТП зменшилася удвічі

Кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах і шляхах "Укрзалізниці" за чотири місяці 2011 року зменшилася удвічі, або на 19 випадків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, 16 ДТП сталося на переїздах і 3 – на коліях поза переїздами, унаслідок яких загинуло двоє людей і двоє були травмовані.

При цьому за аналогічний період 2010 року сталося 38 ДТП.