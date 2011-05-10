На переїздах "Укрзалізниці" кількість ДТП зменшилася удвічі
20:11, 10 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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Кількість дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах і шляхах "Укрзалізниці" за чотири місяці 2011 року зменшилася удвічі, або на 19 випадків.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.
Зокрема, 16 ДТП сталося на переїздах і 3 – на коліях поза переїздами, унаслідок яких загинуло двоє людей і двоє були травмовані.
При цьому за аналогічний період 2010 року сталося 38 ДТП.
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