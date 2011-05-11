"Укрзалізниця" з початку року навантажила понад 3,6 млн. тонн зернових вантажів

З початку 2011 року залізниці України навантажили 3,615 млн. тонн зернових, з них на експорт - 2,237 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, Донецька залізниця перевезла 141,4 тис. тонн, Львівська - 154,5 тис. тонн, Одеська - 1079 тис. тонн, Південна - 766,5 тис. тонн, Південно-Західна - 1180 тис. тонн, Придніпровська - 293,4 тис. тонн.

У середньому за добу навантажувалося 454 вагона. Основні види зернових склали пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику.

В цілому інвентарний парк вагонів-зерновозів Укрзалізниці складає 11 579 одиниць.