У Херсоні створено мобільну групу для контролю за маломірними судами.

Як повідомили кореспонденту УНИАН в прес-службі мерії обласного центру відповідним рішенням виконкому міськради Херсону, управлінням транспорту і зв’язку міської ради створено постійно діючу мобільну групу, що здійснюватиме контроль за дотриманням правил користування маломірними (малими) суднами на річках, водосховищах, інших водоймах загального користування в межах міста Херсона та населених пунктів, які входять до юрисдикції міської ради.

До складу мобільної групи увійшли співробітники підрозділу по охороні комунальної власності м. Херсона УДСО при УМВС України у Херсонській області, працівники комунальної установи «Диспетчерська служба автоматизованого контролю за роботою транспорту» при управлінні транспорту і зв’язку міської ради, посадові особи Нижньодніпровського регіонального представництва Держфлотінспекції України з безпеки судноплавства.

Мобільна група буде контролювати виконання Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах Херсонської області, та, у разі виявлення порушень, вживатиме заходів у межах повноважень кожного з членів групи відповідно до чинного законодавства.

Також вказаним рішенням міськвиконкому на комунальну установу «Диспетчерська служба автоматизованого контролю за роботою транспорту» при управлінні транспорту і зв’язку міської ради покладено завдання з організації облаштування та подальшої експлуатації майданчиків для зберігання суден, плавання яких заборонено в установленому законом порядку, та тих, що не мають власника.