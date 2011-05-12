Облаштування на автодорогах огорож дозволить скоротити кількість ДТП – Мінінфраструктури

Облаштування автомобільних доріг інженерно-технічними засобами безпеки – розподільною і бічною огорожею - сприятиме поліпшенню безпеки дорожнього руху.

Про це заявив директор департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України Юрій ГЕРЖОД, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Щоб поліпшити безпеку на автомобільних дорогах, сьогодні реалізуються такі заходи безпеки, як встановлення розподільної і бічної огорожі. Це зменшить і кількість, і тяжкість дорожньо-транспортних пригод», - підкреслив Ю.ГЕРЖОД.

При цьому він нагадав, що поліпшення облаштування автомобільних доріг передбачене проектом Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху, розробка якої затверджена Транспортною стратегією України на період до 2020 року.

За словами Ю.ГЕРЖОДА, в Україні необхідно побудувати не менш як 5 тис. км розподільної і 10 тис. км бічної огорожі. На національних дорогах Франції, як і в Україні, дозволена швидкість руху 90 км на годину, а за наявності розподільної огорожі дозволена швидкість досягатиме 110 км на годину.

Відповідно до схваленої Концепції Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху, передбачається вже до 2012 року зменшення кількості загиблих у ДТП на 25-30%.

Крім того, провідним напрямом Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування є ліквідація аварійно-небезпечних ділянок на дорогах. «Щорічно таких ділянок ліквідується від 60 до 80», - зазначив директор департаменту безпеки Мінінфраструктури.