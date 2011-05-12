Києву для розвитку транспорту й інфраструктури до 2025 року необхідно 1,7 млрд. євро

Для модернізації транспорту і транспортної інфраструктури Києва до 2025 року необхідно 1,7 млрд. євро інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник проекту з питань розробки стратегії Києва до 2025 року Сергій ПЕРАПЕЧКА (компанія BCG) сьогодні під час третього засідання громадської ради з розробки даного документа.

За його словами, в Києві вартість проїзду у всіх видах громадського транспорту є збитковою. Зокрема, поточний тариф у метрополітені на 67% покриває собівартість послуг, у трамваї – на 53%, у тролейбусі – на 64%, в автобусі – на 49%.

С.ПЕРАПЕЧКА відзначив, що найбільший обсяг інвестицій знадобиться на розвиток метрополітену.

Згідно з аналізом, проведеним розробниками стратегії, модернізація і розвиток трамваю оцінюється в 72 млн. євро, тролейбуса – в 28 млн. євро, автобуса – 20 млн. євро, капітальний ремонт доріг обійдеться в 0,5 млрд. євро, заміна зупинок – в 2 млн. євро.

С.ПЕРАПЕЧКА пояснив, що система управління транспортом Києва перебуває на другій стадії розвитку, коли існує муніципальний оператор («Київпарктранс» і Київський метрополітен). Третя стадія розвитку передбачає розподіл відповідальності між муніципалітетом (який займається питаннями планування і стратегії, визначенням стандарту якості послуг), керуючою компанією (відповідає за визначення параметрів надання транспортних послуг і фінансування послуг) і муніципальним або приватним оператором (створюється конкуренція, що позначається на вартості послуг).

«Відділення операційного управління від міста і виведення керуючої нової компанії, щоб розвивати конкуренцію, – це те, до чого рано чи пізно приходять всі міста», – додав керівник проекту.

С.ПЕРАПЕЧКА уточнив, що перехід до моделі муніципального оператора із створенням керуючої компанії займає 1,5-2 роки, створення французької моделі (керуюча компанія, муніципальний і приватний оператори) – 2-5 років, до лондонської моделі (керуюча компанія, декілька приватних операторів) – понад 5 років.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська адміністрація в травні завершить розробку Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яку представлять іноземним компаніям, зацікавленим в інвестиціях у Київ.

Довідка УНІАН. Проект з розробки Стратегії розвитку Києва до 2025 року ініційований Київською міською державною адміністрацією. Для реалізації проекту створено консорціум, до якого входять Фонд «Ефективне управління», консалтингова компанія The Boston Consulting Group (BCG), Інститут економіки і прогнозування НАН України, Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, Центр Разумкова, НДІ соціально-економічного розвитку міста, Інститут генерального плану Києва.

Фонд «Ефективне управління» був створений в 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки, а також відкритого обговорення з громадянським суспільством нагальних для України економічних питань. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські і політичні діячі різних країн з унікальним досвідом і бездоганною репутацією.

The Boston Consulting Group (BCG) – міжнародна компанія, що працює в галузі управлінського консалтингу, виступає провідним консультантом з питань стратегії бізнесу. Приватна компанія BCG була створена в 1963 році, представлена 71 офісом у 41 країні світу.

BCG співпрацює з українськими організаціями впродовж останнього десятиріччя. Офіс компанії в Києві відкрито в 2007 році.