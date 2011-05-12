ДЗ вводить курсування дизель-поїзда підвищеної комфортності Іловайськ – Бердянськ

Донецька залізниця з 29 травня 2011 року вводить курсування дизель-поїзда підвищеної комфортності III класу № 821/822 сполученням Іловайськ – Бердянськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься з Іловайська об 11:44 у вівторок, четвер і суботу, а прибуватиме до Бердянська о 19:50. Відправлення з Бердянська о 9:45 у середу, п`ятницю і неділю, прибуття до Іловайська – о 17:41.

Як зазначили у прес-службі, у літній період на залізниці курсуватиме ще п`ять поїздів підвищеної комфортності у місцевому сполученні: Ясинувата – Слов`янськ, Маріуполь – Слов`янськ, Іловайськ – Мелітополь, Донецьк – Луганськ і Донецьк – Харків – Левада (три останні поїзди курсують цілорічно).

Як наголошують у Донецькій залізниці, у поїздах місцевого сполучення підвищеної комфортності діють ті самі пільги, що і в пасажирських поїздах дальнього сполучення: студенти денної форми навчання платять 50% від вартості проїзду, діти до 6 років їздять безплатно, діти від 6 до 14 років – оплачують 75% вартості, інваліди усіх категорій – 50% вартості проїзду.