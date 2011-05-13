Нацрада з питань телебачення скасувала санкцію «оголошення попередження»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення затвердила Положення про скасування санкції «оголошення попередження».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради.

«З метою унормування діяльності регуляторного органу в частині контролю за діяльністю ТРО, враховуючи пропозиції, що надійшли, зокрема, від Незалежної Асоціації телерадіомовників, Телекомунікаційної Палати України, Асоціації „Укртелемережа”, Асоціації „Індустріальний Телевізійний комітет”, після громадського обговорення проекту документа, Національна рада затвердила Положення про скасування санкції «оголошення попередження», – йдеться у повідомленні.

Перший заступник голови Національної ради Оксана ГОЛОВАТЕНКО, доповідач із цього питання, зазначила, що Положення значно сприятиме розвитку телерадіоіндустрії України.

На переконанням членів Нацради, які одноголосно проголосували за це рішення, «Положення стимулюватиме телерадіоорганізації до виправлення порушень і приведення своїх дій до норм чинного законодавства та умов ліцензій, надасть прозорості щодо зняття попереджень, які, як відомо, впливають на продовження дії ліцензій».

Затверджене Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення Положення про скасування санкції «оголошення попередження» буде передано на реєстрацію до Міністерства юстиції України, зазначає прес-служба.