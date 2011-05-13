В Україні кількість абонентів Інтернету зросла на 32%
12:36, 13 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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В Україні кількість абонентів Інтернету в січні-березні 2011 року збільшилася на 32,3%, або майже на 969 тис., порівняно з аналогічним періодом 2010 року й становить понад 3,961 млн. абонентів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету статистики України.
Згідно з повідомленням, із загальної кількості абонентів Інтернету понад 3,267 млн. становлять домашні абоненти, що на 847 тис. більше, ніж за підсумками першого кварталу минулого року.
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