Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні знизилася на 3%

12:37, 13 травня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Кількість абонентів стільникового мобільного зв`язку в Україні знизилася у 1-му кварталі 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року на 3% - до 53,13 млн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету статистики України.

З них 29,16 млн. абонентів стільникового зв`язку були домашніми абонентами, що на 7,8% менше, ніж у 1-му кварталі 2010 року.

Кількість абонентів транкінгового зв`язку знизилася за звітний період на 2,7 тис. абонентів і становила 7,7 тис., з них 1,2 тис. домашніх абонентів (на 0,2 тис. менше, ніж у 1-му кварталі 2010 року).

За даними Держкомстату, в Україні на кінець 1-го кварталу 2011 року не залишилося абонентів пейджингового зв`язку (у 1-му кварталі 2010 року їх кількість становила 0,3 тис. абонентів).

Кількість абонентів радіального радіозв`язку «Алтай» у 1-му кварталі 2011 року становила 0,4 тис. (з них 0,2 тис. домашніх користувачів), що на 0,1 тис. менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

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