Потяги до Євро-2012 поїдуть прямими коліями

У рамках підготовки до проведення Євро-2012 на ділянках Полтава-Красноград і Красноград-Лозова швидкісного національного транспортного коридору шляховики Південної залізниці достроково завершили роботи з розширення земляного полотна для збільшення радіусу десяти кривих ділянок колії. Завдяки цим роботам ліквідовані «вузькі місця» у забезпеченні швидкості 160 км/год.

Закінчення робіт було заплановане на 1 червня цього року, однак колектив Смородинської колійної машинної станції з ремонту земляного полотна, який очолює Олександр Селегень, завдяки професіоналізму і технічним нововведенням впорався на місяць раніше.

Важливу роль у достроковому виконанні плану відіграла сучасна техніка - 13-тонний вібраційний каток ДУ-85 Південно-Західної залізниці, який ущільнює попередньо сплановані насипні ґрунти під час виконання робіт з перебудови кривих ділянок. Також прискорив процес здачі ділянки вимірювач усадки-щільності ґрунту HMP LGF pro +, який нещодавно надійшов на Південну залізницю. На сьогодні їх у розпорядженні залізниць України всього два.

Переваги машини просто неоціненні: швидкість, точність, а головне - не існує такої точки земполотна, де б високоточна електронна апаратура не змогла не видати потрібні дані. І важить вона всього 30 кг.

«Щоб визначити несучу здатність ґрунту і його щільність, тепер буде потрібно всього кілька хвилин, - пояснює начальник шляходослідницької станції служби колії Південної залізниці Валентина Тахтаулова. - Вимірювач тут же видасть вам найточнішу роздруківку. По суті, це документ, що свідчить про певні параметри відсипаного земляного полотна. Таким чином, в результаті вимірювань обчислюється амплітуда усадки, значення динамічного модуля пружності, а також відношення амплітуди і швидкості усадки. Крім того, прилад може визначити криву усадки ґрунту».

Достроково впоравшись з роботою по реконструкції кривих, колектив Смородинської колійної машинної станції з ремонту земляного полотна вже 7 травня приступив до відсипання ґрунту під другі шляхи перегонів Ліщинівка-Кобеляки і Кобеляки-Ганівка на стратегічному ділянці Полтава-Кременчук. Модернізація цього напряму відкриє ефективний і економний шлях до портів Чорного моря.

Лілія Двоскіна (для УНІАН)