«Укрзалізниця» оптимізовує парк тягового рухомого складу. З метою його технічного переоснащення визначені основні серії тепловозів і електровозів, за якими впродовж найближчих років здійснюватиметься модернізація й закупівля.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці», переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, основні серії локомотивів затверджені концепцією функціонування та розвитку локомотивного господарства «Укрзалізниці», прийнятою на технічній раді під головуванням генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА в квітні 2011 року.

Основними серіями тепловозного парку залізниць України визначені М62, 2М62 та 2ТЕ116. Основними серіями вантажних електровозів постійного струму на Донецькій залізниці визначені електровози 2ЕЛ4, на Придніпровській залізниці - електровози ВЛ11М6.

«Визначення основних серій тягового рухомого складу дозволить поступово замінити неперспективні в сучасних умовах моделі, оптимізувати бази ремонту й технічного обслуговування існуючих локомотивів, а також сформувати чіткі вимоги для виробників нової техніки», – сказав В.КОЗАК.

Парк локомотивів залізниць України формувався переважно за рахунок їх постачання до 1993 року. Найбільші партії, по 300-400 локомотивів на рік, звакуповувалися у 1987 та 1970-1975 роках. На сьогодні інвентарний парк тягового рухомого складу складають 2488 магістральних та маневрових тепловозів і 1862 електровози, із них експлуатуються 1343 тепловози та 1271 електровоз. 74% інвентарного парку тепловозів та 74,3% інвентарного парку електровозів вже відпрацювали встановлений заводами-виробниками нормативний термін служби.

Більшість локомотивів, які експлуатуються, потребують на 40-60% більше витрат на технічне обслуговування і ремонти, порівняно із сучасними моделями, а також не можуть забезпечити рух поїздів зі швидкістю до 120 км/год (для вантажних) та 160 км/год (для пасажирських).

Для технічного переоснащення парку тягового рухомого складу, згідно з концепцією функціонування та розвитку локомотивного господарства «Укрзалізниці», на технічній раді було вирішено модернізувати тепловози серії ЧМЕ-3 новим силовим обладнанням і сучасними системами керування з подовженням терміну їх служби на 30 років; поступово замінити тепловози серії 2ТЕ10 на тепловози серії 2ТЕ116 після проведення їм комплексної модернізації та продовження терміну служби на 20 років; комплексно модернізувати тепловози серій М62 і 2М62 сучасним силовим обладнанням і системами безпеки та керування з подовженням терміну служби на 30 років; купити пасажирські магістральні тепловози серії ТЕП-150; модернізувати тепловози серії ТЕП70 з подовженням терміну їх служби на 20 років; продовжити поступову заміну електровозів серії ВЛ80 на електровози серії 2ЕЛ5.

Крім того, вирішено модернізувати електровози серії ЧС2 із заміною рам візків і кузовів, а також замінити електровози цієї серії, які відпрацювали подовжений термін служби й підлягають виключенню з інвентарного парку шляхом поетапної закупівлі нових; завершити модернізацію електровозів серії ЧС4 із заміною рам візків і кузовів; модернізувати 10 електровозів ВЛ80 у пасажирські електровози ВЛ40, щоб замінити електровози серії ВЛ60, які відпрацювали подовжений термін служби й підлягають виключенню з парку; почати роботи з організації спільного виробництва з одним із провідних виробників електровозів подвійного живлення на підприємствах України, при цьому до 40% повинні становити саме вітчизняні комплектуючі.

За підсумками модернізації тепловозів серій ЧМЕ-3 М62 і 2М62 впродовж 2011-2015 рр. очікується економія палива до 30%, мастила – до 70%, а також збільшення міжремонтних пробігів до 30%.

Глибока модернізація електровозів серії ЧС4 із заміною рам візків та кузовів проводиться з 1997 року і дозволяє на 15 років продовжити термін служби цих локомотивів та експлуатувати їх зі швидкістю до 120 км/год.

З 2003 року проводиться глибока модернізація електровозів серії ЧС2 із заміною кузовів, яка дозволяє на 15 років продовжити термін їх служби.

Також із 2003 року здійснюється глибока модернізація вантажних електровозів серії ВЛ80 у модифіковані секції ВЛ40у. В результаті дві секції вантажного електровоза переобладнуються у два електровози, призначені для пасажирських поїздів, що дозволяє зменшити дефіцит пасажирських електровозів змінного струму і вивести з експлуатації пасажирські локомотиви серії ВЛ60, які відпрацювали нормативний термін.